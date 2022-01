"Я спілкувався з Бенітесом і можу сказати, що це дуже позитивна людина. Максимальний позитив та максимальна простота у спілкуванні. Це усі люблять.

Миколенко: Коли Динамо все узгодило з Евертоном, я сів у машину і плакав 30 хвилин

Почалась перша розмова з фрази "Hello! Nice to meet you". Ми снідали з агентами на базі Евертона, Бенітес прийшов вже після сніданку. Він пояснив, які вимоги в команді, як вона грає, які помилки допускають захисники, яких не можна припускатися. Про все коротко. Потім ми ще сфотографувалися, і він сказав, що чекає на мене в команді.

Інфраструктура? Це топ! Інакше не описати. Все настільки продумано для футболістів, персоналу, для роботи… Аж до того, що з роздягальні, масажної кімнати ти можеш вийти на три поля. Є і манеж для розминки, і тренажерний зал – всі умови для зростання", – цитує Миколенка офіційний сайт "біло-синіх".

Віталій є вихованцем киян, а за першу команду відіграв 132 зустрічі. З Евертоном оборонець збірної України підписав контракт до 2026 року. Дебют у новій команді може відбутись у кубковій грі 8 січня.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ