Колишній півзахисник Шахтаря та збірної України Іван Петряк розповів, у якому клубі отримував найбільшу зарплату та який титул вважає найціннішим.

– Найбільша зарплата в кар'єрі у мене була в Шахтарі і Фехерварі. У Ференцвароші я йшов на зниження зарплати, адже я був молодим і хотілося грати.

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– Який трофей у кар'єрі вважаєте найціннішим для себе?

– Знаєте, можливо, раніше це якось не цінували, але я вважаю, що найважливішим є трофей чемпіонату України, країни, яка зараз воює проти Росії. Потім буде про що дітям розповісти, – сказав Петряк в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Іван Петряк вигравав чемпіонат України у складі донецького Шахтаря у сезонах 2017/18 та 2022/23.

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