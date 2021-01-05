Сага навколо трансферу Ліеля Абади в Динамо продовжується. Цього разу на нього претендує турецький клуб, а його гра на внутрішній арені викликає питання.

Абаду запропонували Трабзонспору. Інформація про можливий перехід ізраїльського вінгера у турецький клуб надійшла від агентів гравця. Там нібито обіцяли пороздумувати над можливим трансфером, щоправда, наразі конкретики немає.

Фонсека може "поцупити" трансферну ціль Динамо

На фоні інформації про перехід у Динамо в Ліеля відбувся і спад у грі. Зокрема у Петах-Тікві незадоволені його діями у програному матчі чемпіонату проти Маккабі Тель-Авів (0:1). Вінгеру дали час на виправлення ситуації. У нього буде можливість проявити себе у наступному поєдинку вже у четвер. У разі чергових невдач у матчі та під час тренувальної роботи трансфер можуть взагалі відкласти до літа, стверджує Sport5.

До слова, ізраїльський півзахисник попередньо забронював квитки у Київ на 7 січня, проте його візит у столицю України все ж може бути скасований через розбіжності щодо проекту контракту. Нагадаємо, раніше представників футболіста шокували деякі умови угоди і вони взяли час на доопрацювання документу.

Динамо і перший сумнівний трансфер 2021 – він громив Україну, або Вирок чемпіону світу, який важко зрозуміти