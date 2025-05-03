Манчестер Сіті переміг Вулверхемптон у матчі 35-го туру АПЛ (1:0). Відео голів та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Підопічні Хосепа Гвардіоли продовжують боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Ман Сіті зламав середняка-сенсацію і піднявся на третю сходинку АПЛ – потенційно прощальний гол де Брюйне

В матчі 35-го туру "містяни" змогли мінімально переграти Вулверхемптон на своєму полі й тимчасово вирватися на третє місце в таблиці АПЛ.

Окрасою поєдинку став м'яч Кевіна де Брюйне з передачі Жеремі Доку на 35-й хвилині. Гол у ворота "вовків" – один з останніх голів легендарного бельгійця у футболці "містян".