Серія А визначила найкращого тренера місяця. Ним став очільник Болоньї Вінченцо Італьяно. Про це повідомила прес-служба чемпіонату Італії в X.

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В березні Болонья провела 4 матчі в Серії А і виграла кожен з них. Відмінні результати "россоблу" привернули увагу топ-клубів до Італьяно. 47-річним фахівцем активно цікавляться Мілан та Рома, за яку виступає українець Артем Довбик.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Болонья йде на 4 місці в Серії А після 30 турів і може вдруге поспіль кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Vincenzo Italiano è il Philapelphia Coach of the Month di Marzo MAESTRO. pic.twitter.com/FlHk1pRwOy — Lega Serie A (@SerieA) April 4, 2025

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