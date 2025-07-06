Потенційний суперник Шахтаря в Лізі Європи призначив нового тренера – він працював з Де Дзербі і міг очолити "гірників"
Італійський фахівець Франческо Фаріолі продовжить кар'єру в португальському Порту.
На офіційному сайті Порту оголосив про призначення Франческо Фаріолі головним тренером команди. Італієць підписав контракт з клубом до 2027 року.
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Фаріолі у сезоні 2024/25 працював з Аяксом. Під його керівництвом амстердамці посіли друге місце, відставши лише на бал від ПСВ. 36-річний фахівець раніше перебував у тренерському штабі Роберто Де Дзербі, коли він очолював Беневенто та Сассуоло. Також Фаріолі самостійно працював з Ніццою, Карагюмрюком та Аланьяспором. У 2023 році італійцем цікавився Шахтар.
Варто зауважити, що Порту посів третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, здобувши право зіграти в Лізі Європи. "Дракони" можуть стати потенційним суперником Шахтаря, якщо "гірники" вийдуть до основної стадії другого за значенням європейського турніру.