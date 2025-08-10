Чемпіонат Сербії, 4-й тур

Црвена Звезда – Бачка-Топола – 1:0

Гол: Катай, 32

Головний тренер Црвени Звезди Владан Мілоєвіч провів максимальну ротацію в порівнянні з матчем кваліфікації Ліги чемпіонів з Лехом (3:1) – тільки три гравці, які зіграли кілька днів тому в старті, опинилися в заявці на матч чемпіонату проти Бачки-Тополи. Роль хибної дев'ятки виконав Александар Катай, він же вирішив результат матчу голом на 32-й хвилині. Цей гол став для нього 136-м у червоно-білій футболці.

"Я дуже пишаюся цими хлопцями, вони на це заслуговують. Я сказав їм під час підготовки, щоб вони готувалися і чекали свого шансу. Це був відмінний матч проти дуже сильного суперника. Бачка-Топола, безумовно, буде боротися за перше місце в нашій лізі. Вона дійсно зіграла на високому рівні, їй було складно, тому що у неї немає змагального ритму, але, повторюся, хлопці молодці.

Окремо хочу звернутися до вболівальників і подякувати за те, що прийшли підтримати нас сьогодні. Далі буде непросто, нас чекає гра з дуже небезпечною командою [Лехом], яка, можливо, навіть краще грає на виїзді, ніж вдома", – зазначив Мілоєвіч.