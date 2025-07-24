Потенційний суперник Динамо офіційно підписав голкіпера Аякса
Аякс повідомив про трансфер голкіпера Джея Гортера до кіпрського Пафоса.
Контракт 24-річного воротаря з амстердамцями був чинним до літа 2026 року, однак сторони досягли згоди щодо дострокового переходу, повідомляє прес-служба клубу. Контракт Джея Гортера з Пафосом розрахований до 31 травня 2028 року.
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Нагадаємо, саме Пафос разом із Маккабі Тель-Авів бореться за право стати суперником Динамо – або у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, або у Лізі Європи, якщо кияни не пройдуть Хамрун.
Перша гра між Пафосом і Маккабі завершилася з рахунком 1:1. А от Динамо, схоже, ще у першому матчі визначило свою подальшу долю в Лізі чемпіонів, розгромивши Хамрун 3:0.
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