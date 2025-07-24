Контракт 24-річного воротаря з амстердамцями був чинним до літа 2026 року, однак сторони досягли згоди щодо дострокового переходу, повідомляє прес-служба клубу. Контракт Джея Гортера з Пафосом розрахований до 31 травня 2028 року.

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Нагадаємо, саме Пафос разом із Маккабі Тель-Авів бореться за право стати суперником Динамо – або у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, або у Лізі Європи, якщо кияни не пройдуть Хамрун.

Перша гра між Пафосом і Маккабі завершилася з рахунком 1:1. А от Динамо, схоже, ще у першому матчі визначило свою подальшу долю в Лізі чемпіонів, розгромивши Хамрун 3:0.

Ajax and Pafos FC have reached an agreement over the transfer of Jay Gorter to the club from Cyprus. The goalkeeper was under contract with Ajax until 30 June 2026.



Thanks for everything, Jay! ?️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 23, 2025

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