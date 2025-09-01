Ситуація з трансфером Шоли Огундана розвертається з карколомною швидкістю. Лише на днях з'явилась інформація про його можливий перехід до Динамо, а у неділю, 31 серпня, в його соцмережах з'явились сторіз з Києва з гри проти Полісся.

Як інформує телеграм-канал Футбол з вертольоту, нігерієць уже пройшов медогляд і у понеділок, 1 вересня, планується фінальна стадія завершення всіх документальних нюансів. Мова йде про повноцінний трансфер і про довгостроковий контракт терміном не менше 4-5 років. По суті всі деталі узгоджені, адже частина прав на гравця належало його попередньому клубу з Нігерії, отже наразі мова йде про викуп якоїсь долі у відсотках, як це популярно у Бразилії. Динамо відносно недавно звернуло увагу на гравця і після отримання зеленого світла зуміло в короткий термін провести перемовини щодо Огундана.

Нігерієць – точно цікавий та яскравий гравець, який може закрити декілька позицій в атаці, хоча основа позиція – лівий вінгер. Там у киян справді є кадровий дефіцит, адже окрім Кабаєва ніхто не зумів закріпитися на дистанції. Шола має мінімальний досвід гри на дорослому рівні (і той, в основному, на рівні чемпіонату штату), однак дуже яскраво запалював на юнацькому рівні. За молодіжку Фламенго зіграв 46 матчів, де забив 9 голів і віддав 7 асистів. Саме там він виграв молодіжний Копа Лібертадорес, де був основним.

Повідомляється, що вартість гравця точно на порядок нижча за суми, які платить Шахтар за своїх бразильських талантів.

