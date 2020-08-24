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Потенційний новачок Динамо вже розмовляє українською і шокує своєю універсальністю – може зіграти на чотирьох позиціях

18:34 - Читать на русском
Потенційний новачок Динамо вже розмовляє українською і шокує своєю універсальністю – може зіграти на чотирьох позиціях
Клейтон зі своїм агентом / Фото dynamo.kiev.ua

Бразилець Клейтон да Сілва сумлінно готується до імовірного підписання контракту з Динамо.

"Приємно познайомитись", – привітався хавбек українською мовою в коментарі Футбол NEWS. Також потенційний новачок Динамо перелічив позиції, на яких може зіграти.

Динамо розпочало підготовку до матчу Суперкубка проти Шахтаря – команда Луческу поділилася на дві групи

"Моє місце в атаці. Попереду можу закрити чотири позиції – центрфорварда, лівого або правого вінгера, а також другого нападника", – запевнив Клейтон.

Додамо, що 24-річний бразилець вже встиг відвідати базу Динамо і пройти медогляд. Найближчими днями Мірча Луческу повинен ухвалити рішення щодо підписання контракту з екс-гравцем Атлетіко Мінейро.

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Коментар Клейтона на 19:10:

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Теги
Динамо Динамо Відеоновини Клейтон Клейтон да Сілва
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