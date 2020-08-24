Потенційний новачок Динамо вже розмовляє українською і шокує своєю універсальністю – може зіграти на чотирьох позиціях

Бразилець Клейтон да Сілва сумлінно готується до імовірного підписання контракту з Динамо.

"Приємно познайомитись", – привітався хавбек українською мовою в коментарі Футбол NEWS. Також потенційний новачок Динамо перелічив позиції, на яких може зіграти.

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"Моє місце в атаці. Попереду можу закрити чотири позиції – центрфорварда, лівого або правого вінгера, а також другого нападника", – запевнив Клейтон.

Додамо, що 24-річний бразилець вже встиг відвідати базу Динамо і пройти медогляд. Найближчими днями Мірча Луческу повинен ухвалити рішення щодо підписання контракту з екс-гравцем Атлетіко Мінейро.

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Коментар Клейтона на 19:10: