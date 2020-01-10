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Потенційний новачок Динамо Маріч оцінив ймовірність свого відходу з Осієка

16:28 697 Читать на русском
Потенційний новачок Динамо Маріч оцінив ймовірність свого відходу з Осієка
Мірко Маріч / фото з відкритих джерел

Нападник Осієка Мірко Маріч прокоментував чутки про свій можливий відхід із хорватського клубу.

"Для мене минулий рік був найкращим у кар'єрі. Але я завжди ставив командні результати вище за індивідуальні. Якщо я стану найкращим бомбардиром чемпіонату і це допоможе Осієку досягти гарних результатів, то буду щасливий.

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У мене немає бажання переходити в інший клуб. Я вже багато разів говорив, що мене все влаштовує в Осієку. Нікуди не поспішаю. Що стосується різних чуток і спекуляцій, то футбол такий, що ти підеш, якщо надійде дуже хороша пропозиція", – цитує Маріча glas-slavonije.hr.

Нагадаємо, 24-річний хорват перебуває у списку потенційних придбань Динамо на позицію центрального нападника. Також на гравця, який наразі є найкращим бомбардиром поточного чемпіонату Хорватії, претендує шотландський Рейнджерс.

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Осієк Осієк Мірко Маріч Мірко Маріч Трансфери Динамо Київ Світ Динамо Динамо
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