Потенційний новачок Динамо Байо забив найкращий гол місяця у чемпіонаті Словаччини

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо, який взимку може стати гравцем київського Динамо, забив фантастичний гол у чемпіонаті Словаччини, що став найкращим м'ячем місяця.

Вакун Байо, який є трансферною ціллю київського Динамо на зимове міжсезоння, відзначився неймовірним взяттям воріт, яке в підсумку визнали найкращим голом місяця, повідомляє офіційний сайт ДАК 1904.

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Клубна сторінка у Фейсбук пожартувала, що тепер вони мають свого кандидата на премію Пушкаша, яка видається автору найкращого гола року за версією ФІФА.

Раніше повідомлялось, що Динамо хоче придбати форварда Віллема ІІ Франа Соля, але в підсумку відмовилось від цієї ідеї.