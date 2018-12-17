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Потенційний новачок Динамо Байо забив найкращий гол місяця у чемпіонаті Словаччини

20:41 0 Читать на русском
Потенційний новачок Динамо Байо забив найкращий гол місяця у чемпіонаті Словаччини
Вакун Байо / ФК ДАК 1904

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо, який взимку може стати гравцем київського Динамо, забив фантастичний гол у чемпіонаті Словаччини, що став найкращим м'ячем місяця.

Вакун Байо, який є трансферною ціллю київського Динамо на зимове міжсезоння, відзначився неймовірним взяттям воріт, яке в підсумку визнали найкращим голом місяця, повідомляє офіційний сайт ДАК 1904.

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Клубна сторінка у Фейсбук пожартувала, що тепер вони мають свого кандидата на премію Пушкаша, яка видається автору найкращого гола року за версією ФІФА.

Раніше повідомлялось, що Динамо хоче придбати форварда Віллема ІІ Франа Соля, але в підсумку відмовилось від цієї ідеї.

Теги
Вакун Байо Вакун Байо Світ Динамо Динамо Відеоновини Трансфери Динамо Київ ДАК 1904
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