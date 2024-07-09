Зображення форми Атлетіко на сезон 2024/25 пробули на офіційному сайті клубу лише кілька хвилин, але цього вистачило, щоб уболівальники "кольчонерос" побачили, зберегли та поширили фотографії на інші ресурси. Як інформує Marca, "червоно-білі" опублікували ці зображення помилково – офіційна презентація була запланована на пізнішу дату.

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На злитому в мережу зображенні головними героями є Антуан Грізманн і Самуель Ліно. Головна зміна, яка впадає в око – використання старої клубної емблеми, яку фанати Атлетіко просили повернути. Саме з цим логотипом Атлетіко виступав з 1947 до 2017 року, і тепер уболівальники вважають, що "історична справедливість" була повернута.

Нагадаємо, що Атлетіко веде з Жироною переговори стосовно трансферу українського форварда Артема Довбика. Вважається, що сам футболіст уже погодив умови контракту з мадридцями.

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