У п'ятницю, 10 липня, відбувся перший матч 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЕК з Ларнаки та Партизаном (1:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд (перший матч)

АЕК (Ларнака) – Партизан – 1:0

Гол: Кабрера, 67

Долю матчу на Кіпрі вирішила стандартна ситуація. Після навісу з кутового Кабрера вчасно вистрибнув і головою відправив м'яч у сітку воріт Партиназа. Так аргентинський форвард реалізував свій третій шанс у цій зустрічі – двома попередніми можливостями він не скористався.

Олександрія офіційно отримала суперника у кваліфікації Ліги конференцій

До слова, перед грою участь Кабрери була під питанням – у нього було ушкодження. Але, як бачимо, аргентинець встиг відновитися, тому вийшов на поле в стартовому складі. І вирішив результат матчу. Хоча у компенсований час Агельскі міг подвоїти перевагу господарів, м'яч після його удару влучив у поперечину.

Матч-відповідь між Партизаном і АЕК відбудеться в Белграді за тиждень. Олександрія зіграє з невдахою цієї пари.