На своєму офіційному сайті Борусія оголосила про перехід Фабіо Сілви з Вулверхемптона. Дортмундці підписали контракт з 23-річним форвардом на п'ять років.

Вулверхемптон отримає за нападника від Борусії Д 26 мільйонів євро. Португалець – вихованець Порту. Приєднався до "вовків" у 2020 році, але не одразу пробився до стартового складу. Декілька років Фабіо мандрував по орендах. Він виступав за Андерлехт, ПСВ, Лас-Пальмас та Рейнджерс.

За Вулверхемптон Сілва відіграв у 72 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.

Зауважимо, що Борусія оформила третій трансфер за тиждень. Раніше дортмундці підписали Аарона Ансельміно та Керні Чуквуемеку.

