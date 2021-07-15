"Чи здатен Шкурін виграти конкуренцію в Динамо? Потрібно знати гравця із середини, працювати із ним, щоб відповісти на це запитання. Багато гравців з більшим потенціалом, ніж у Шкуріна, навіть не дійшли до половини його шляху через психологію. Коли вперше побачив його у грі проти Динамо Мінськ, він грав дуже впевнено.

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За моїми враженнями, потенціал Супряги вищий. Але Влад минулий сезон провалив через свою психологічну неготовність. При цьому, Луческу довго довіряв нападнику", – поділився Дулуб у коментарі gazeta.ua.

Нагадаємо, Шкурін приєднався до Динамо 10 липня та вже встиг забити 2 м'ячі у 2 спарингах у складі київського клубу.

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