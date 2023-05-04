Ювентус здобув важку перемогу в домашньому матчі з Лечче, і вкотре – завдяки прямому удару зі штрафного. Після того, як у цьому сезоні подібним чином вже забивали Душан Влаховіч (у ворота Роми) та Аркадіуш Мілік (у ворота Спеції та Кремонезе), тепер прямим ударом зі штрафного відзначився ще й Леандро Паредес.

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Тепер туринський клуб лідирує за кількістю голів після прямих ударів зі штрафних у всіх топ-5 європейських чемпіонатах. Ювентус і Лор'ян – два клуби з топ-5, три різні гравці яких забили хоча б один м'яч зі штрафного в цьому сезоні. Про це інформує Opta.

Також Opta повідомила про те, що Влаховіч перервав свою гольову засуху в Серії А. Сербський форвард не відзначався до сьогодні 773 хвилини.