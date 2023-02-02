Барселона здобула важку перемогу над Бетісом у 17 турі Ла Ліги (2:1). Севільці вважають, що "блаугранас" взяли три очки хитрістю.

Причиною скандалу став перший гол Барси. Де Йонг швиденько розіграв штрафний, запустивши у прорив Бальде. Молодий латераль переправив ще далі на Рафінью, а той з метра забив у порожні. "Вердібланкос" одразу почали оскаржувати пропущений м'яч, мовляв, каталонці виконали стандарт не з того місця. Наставник Бетіса Мануель Пеллегріні взагалі заявив, що нідерландський хавбек "посунув сферу на 20 метрів".

Скиглення севільців підхопили деякі відомі медійники, зокрема, шеф-редактор видання AS Томас Ронсеро. У фанатів Мадрида почало "бомбити".

Проте, усі намагання розігнати скандал звели нанівець режисери Movistar – офіційного транслятора Ла Ліги. Бетіс відверто маніпулював кадрами з падінням Гаві. Де Йонг же виконав стандарт з місця фолу. Тобто, усе за правилами.

Нагадаємо, що після перемоги над Бетісом команда Хаві відірвалася від Реала на 8 очок. "Бланкос" свій перенесений матч проти Валенсії зіграють сьогодні ввечері.

La falta sobre Gavi y el saque de De Jong.#LaCasadelFútbol pic.twitter.com/6CnERPumwX — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 1, 2023 Ahí fue la falta (Pedri). A 10 metros se sacó (De Jong). El Barça vuelve a marcar bajo sospecha. pic.twitter.com/RuDFanuiVa — Madrid Sports (@MadridSports_) February 1, 2023

Pues señores las cosas como son.

El Barça ha sacado la falta en el punto exacto donde se la han hecho.

El fallo garrafal es de Guardado que le da la pelota a De Jong...pic.twitter.com/f9KSECdVOV — PortalBetis (@portalbetis) February 1, 2023

Барселона втримала перемогу над Бетісом, відірвавшись від Реала на вісім очок