"Посунув м'яч на 20 метрів": у Барселони намагаються вкрасти законний гол – сюрреалізм з Іспанії
Барселона здобула важку перемогу над Бетісом у 17 турі Ла Ліги (2:1). Севільці вважають, що "блаугранас" взяли три очки хитрістю.
Причиною скандалу став перший гол Барси. Де Йонг швиденько розіграв штрафний, запустивши у прорив Бальде. Молодий латераль переправив ще далі на Рафінью, а той з метра забив у порожні. "Вердібланкос" одразу почали оскаржувати пропущений м'яч, мовляв, каталонці виконали стандарт не з того місця. Наставник Бетіса Мануель Пеллегріні взагалі заявив, що нідерландський хавбек "посунув сферу на 20 метрів".
Скиглення севільців підхопили деякі відомі медійники, зокрема, шеф-редактор видання AS Томас Ронсеро. У фанатів Мадрида почало "бомбити".
Проте, усі намагання розігнати скандал звели нанівець режисери Movistar – офіційного транслятора Ла Ліги. Бетіс відверто маніпулював кадрами з падінням Гаві. Де Йонг же виконав стандарт з місця фолу. Тобто, усе за правилами.
Нагадаємо, що після перемоги над Бетісом команда Хаві відірвалася від Реала на 8 очок. "Бланкос" свій перенесений матч проти Валенсії зіграють сьогодні ввечері.
Барселона втримала перемогу над Бетісом, відірвавшись від Реала на вісім очок