Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський отримав оцінки від генуезької преси за виступ у матчі 5-го туру Серії А з Лаціо (0:3).

Маліновський вийшов у стартовому складі на матч з Лаціо і провів на полі 69 хвилин. Він відзначився попередженням на 62-й хвилині за фол проти Діа.

"Постійно робить на один дотик більше, ніж потрібно; не без проблем знаходить ідеальну позицію при схемі 4-2-3-1. Така система гри йому не до душі", – зазначив журналіст порталу Pianeta Genoa 1893 Алессандро Леньяцці і поставив українцю 5 балів. Саме таку оцінку отримала більшість гравців Дженоа.

"Ті, хто хотів бачити його на полі, отримали своє: у команди було кілька цікавих моментів; але його повільність дає суперникам можливість зайняти вигідну позицію і проводити атаки", – написав журналіст Genoa News 1893 Франко Аванціні.

