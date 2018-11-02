"Постійно підвищуючі клас" – в Туреччині вивчають історію збірної України перед спарингом

В Туреччині серйозно налаштовуються на товариський поєдинок проти збірної України, що відбудеться 20 листопада у Дніпрі.

Турецьке видання TamSama вирішило познайомити місцевих вболівальників з історією українського футболу, повідомляє видання Команда 1.

Стаття носить назву "Постійно підвищуючі клас" і займає близько шести сторінок журналу.

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Почавши з зародження футболу в Україні в 20-х роках минулого століття, TamSama рухається до нинішнього часу, не пропускаючи жодного важливого етапу.

"Витоки", "Епоха Лобановського", "Невдахи плей-офф", "Спадкоємці Лобановського", "Привіт, ЧС-2006", "Після 2012 року" – такі основні теми матеріалу.