"Постійно нагадую полякам, що Львів український": Костевич – про боротьбу з репутацією "бандерівця"

Український легіонер Леха Володимир Костевич розповів, як вирішує питання історії та політики з одноклубниками.

"Після моєї фотографії біля пам'ятника Бандері у польському виданні намагалися розкрутити на скандал в плані політики. Не хочу це обговорювати. У нас своя думка про історію, у Польщі – інша. Мені треба поважати місце, де я перебуваю, людей, з якими працюю.

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Я вів до того, що мене можуть якось ображати, ще й це додати. Тільки в цьому плані. Чув жарти, що Львів польський. Радий, що багато футболістів з команди приїжджали до Львова. Після повернення в Познань їм подобається. Але я їм постійно нагадую, що Львів український", – цитує Костевича Tribuna.

Нагадаємо, вихованець Карпат виступає в Польщі з 2017 року і вже став одним з головних старожилів поточного складу Леха, провівши понад 100 матчів.

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