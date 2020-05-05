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"Постійно нагадую полякам, що Львів український": Костевич – про боротьбу з репутацією "бандерівця"

5 травня 23:25 647 Читать на русском
"Постійно нагадую полякам, що Львів український": Костевич – про боротьбу з репутацією "бандерівця"
Костевич, Голодюк і Худоб'як / Сайт Карпат

Український легіонер Леха Володимир Костевич розповів, як вирішує питання історії та політики з одноклубниками.

"Після моєї фотографії біля пам'ятника Бандері у польському виданні намагалися розкрутити на скандал в плані політики. Не хочу це обговорювати. У нас своя думка про історію, у Польщі – інша. Мені треба поважати місце, де я перебуваю, людей, з якими працюю.

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Я вів до того, що мене можуть якось ображати, ще й це додати. Тільки в цьому плані. Чув жарти, що Львів польський. Радий, що багато футболістів з команди приїжджали до Львова. Після повернення в Познань їм подобається. Але я їм постійно нагадую, що Львів український", – цитує Костевича Tribuna.

Нагадаємо, вихованець Карпат виступає в Польщі з 2017 року і вже став одним з головних старожилів поточного складу Леха, провівши понад 100 матчів.

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Теги
Світ Українці за кордоном Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Польща
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