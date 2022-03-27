"Усі хлопці перебувають на базі. У нас залишився тренер з фізпідготовки плюс у вільний час хлопці підтримують форму у тренажерному залі.

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Зрозуміло, що на футбольне поле ми не можемо вийти. Нас залишилося 12 людей разом із молоддю та академією U-19. За можливості вони тренуються. У такий час дуже складно готуватись або проводити роботу з м'ячем.

Усі працівники Олександрії займаються волонтерством, допомагають територіальній обороні, ЗСУ. Через Олександрію проходить багато біженців. Дуже великий потік був із Харкова та Харківської області, ми їх розміщували, вони відпочивали та продовжували шлях на західну Україну. Навіть зараз тут їздить багато машин із різних куточків України. Тут начебто тихо, але постійно лунають сирени і вранці, і вночі. Поки що спокійно", – сказав Гура у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, сьогодні вже 32-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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