"В цілому гра мені не сподобалася. Можливо, тренер Зорі і залишився задоволений, але мені здалося, що все дуже сумбурно. Було багато боротьби, пауз, гулу і мало гольових моментів у моєї команди. Хоча упродовж великого відрізку у нас була перевага, адже суперник грав у меншості. На жаль, ми не змогли знайти правильні ходи, щоб відігратися.

Кікбоксинг Юрченка, курйозний вільний удар і доленосний пенальті у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 0:1

Матч програє тренер – це закон. Випустили всіх, хто міг посилити гру, створити момент і забити. Раніше це робили Дегтярьов і Хльобас. Якась рвана гра вийшла, ми повинні грати сильніше. Замість того, щоб дотискати до кінця, постійно були якісь паузи і суперечки. Мені здається, можна було сміливо додати хвилин 15", – резюмував Рябоконь у коментарі каналу "Футбол".

Додамо, що справи Десни у чемпіонаті України значно кращі – чернігівці пішли на зимову паузу третіми.

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями