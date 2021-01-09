"Поставив Шведа на місце, бо ситуація виходила з-під контролю": тренер Мехелена помітив прогрес у ставленні українця
Головний тренер Мехелена Вутер Вранкен задоволений змінами у поведінці Мар'яна Шведа.
"Я поставив його на місце всередині колективу і публічно, бо ситуація виходила з-під контролю. Але це змусило його змінити менталітет.
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Під час тренувань Швед став більш вимогливим до себе і кілька разів викладався до кінця. Особливо вартий уваги його вирішальний гол в ворота Мускрона", – цитує Вранкена Nieuwsblad.
Нагадаємо, посеред сезону Швед навіть випадав із заявки Мехелена, але в останніх двох матчах виходив на заміну і забив гол у ворота Мускрона (2:1).
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