"Я поставив його на місце всередині колективу і публічно, бо ситуація виходила з-під контролю. Але це змусило його змінити менталітет.

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Під час тренувань Швед став більш вимогливим до себе і кілька разів викладався до кінця. Особливо вартий уваги його вирішальний гол в ворота Мускрона", – цитує Вранкена Nieuwsblad.

Нагадаємо, посеред сезону Швед навіть випадав із заявки Мехелена, але в останніх двох матчах виходив на заміну і забив гол у ворота Мускрона (2:1).

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