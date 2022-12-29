Лідер дніпрян забрав нагороду вдруге поспіль, але визнає серйозне загострення конкуренції.

Обійшов Мудрика на дещицю: Довбик вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем року в УПЛ

"Якщо розібратися, то цей приз стає навіть ціннішим. Все ж таки, повторити успіх завжди важче, ніж досягти його вперше. Та й рік тому в мене не було такого конкурента, як цього разу, адже Михайло Мудрик дуже яскраво провів матчі в Лізі чемпіонів, і тепер його хочуть придбати топові клуби.

Втім, обираючи свою трійку найкращих гравців, я поставив Мудрика лише на друге місце. Першим, вважаю, був Олександр Піхальонок, з яким мені дуже приємно грати не лише в клубі, а вже й в збірній. На третьому місці – Віктор Циганков, який теж тримає марку попри всю критику. Мені дуже приємно, що саме мене обрали найкращим серед таких майстрів. І стає ще приємніше, коли я бачу, як за мене радіють мої найближчі люди", – резюмував Довбик в інтерв'ю Команда№1.

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