"Не буде ніхто звільняти Луческу, поки у Динамо будуть шанси виграти чемпіонат. Поставимо крапку – і все, більше до цього не повертаємося.

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Динамо буде боротися за чемпіонство до останнього туру і прогнозую, що це один з фаворитів на перемогу в УПЛ. Тому, думаю, Луческу допрацює до кінця сезону.

Жодних умов про те, що якщо він не проходить кудись, не було. Я зсередини спілкувався з командою – там кажуть, що Луческу дуже інтегрований у процес. Він на кожному тренуванні, сам веде заняттяя, уважно за всім спостерігає. Стежить за тим, що їдять, як одягаються футболісти. В принципі, Луческу ще має сили, щоб контролювати всі процеси в Динамо. Тому я вірю, що Динамо зможе боротися за чемпіонство цього сезону і боротися до кінця", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, після 6-ти турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде на десятій сходинці, набравши 6 очок і має три гри в запасі.

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