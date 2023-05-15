"Я випадково зайшов у спортивний зал, у мене товариш займався футболом. Ми з ним разом пішли, і мені це якось сподобалося.

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Прийшов на одне тренування, потім на друге. Я ж був правим захисником, а потім став у ворота. Встав, тому що була зайва вага. Ну як встав, поставили", – розповів Різник у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, чемпіон світу U-20 підписав з "гірниками" контракт на 5 років, але поки не дебютував за нову команду (гравець відновлюється після травми на тренуванні). Голкіпер збірної України став найдорожчим трансфером в історії Ворскли – за неофіційною інформацією, донеччани заплатили полтавському клубу 3 мільйони євро.

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