Бразильський півзахисник "гірників" Тете не опускає рук перед домашнім поєдинком з "вовками" у спробі пробитися у чвертьфінал євротурніру.

"Підготовка йде добре. Ми програли перший матч, але працюємо, тренуємося, щоб провести гідну гру – все поміняти і пройти далі.

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Чи змінилось наше уявлення про суперника? Підтвердилося те, чого ми очікували. Знали, що Рома дуже сильна. Опонент добре проявив себе у першому поєдинку, і немає сумнівів, що всі свої кондиції він покаже і у матчі-відповіді. Проте, ми теж постараємося якісно зіграти.

Нам необхідний високий пресинг – суперник достатньо вразливий у цей момент. Діставатися до штрафного майданчика і забивати голи. Потрібно підходити до матчу так, ніби він перший. Зі старту і до останньої хвилини постараємося притискати римлян до своїх воріт і домогтися перемоги", – сказав Тете у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, "гірники" проведуть домашній поєдинок проти "вовків" вже сьогодні, 18 березня, о 22:00. Перша зустріч у Римі закінчилась розгромною поразкою українців 0:3. До слова, через складну епідеміологічну ситуацію наша команда не зможе розраховувати на підтримку "12 гравця".

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