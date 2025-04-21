"Швидкий пропущений гол став для нас холодним душем. Хвилин п'ятнадцять знадобилося, щоб оговтатися. Але поступово знайшли свою гру. Декілька хороших нагод створили ще до перерви. Дещо підкоректували дії в атаці, проговорили все в роздягальні й продовжували створювати тиск на ворота суперника. І, зрештою, забили хороші голи. Дуже важливим став саме перший гол Руслана Степанюка.

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Завдання уникнути перехідних матчів, за нашими підрахунками, ми виконали після перемоги над Зорею. Сьогодні я розумію, що ми стовідсотково не гратимемо перехідні матчі. Але зараз ми розуміємо, що можемо поборотися щонайменше за сьому позицію. П'ять ігор – це п'ятнадцять очок. Потрібно щонайменше закріпитися на сьомій позиції. Це додає впевненості у тому, що ми щось робимо правильно.

Поборотися за єврокубки? Звичайно, ми це можемо. Але я не хочу про це говорити. Якщо ми вийдемо у єврокубки, постане питання – для чого? Просто, щоб підняти планку ще вище? Я прихильник поступового прогресу. Ми відкритий до пропозицій клуб, можемо втратити когось влітку. Потрібна якісна селекція, а ми не беремо гравців за гроші. Тому, це все не на часі. У нас зараз завдання – грати на перемогу в кожному матчі", – цитує Шандрука офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, наразі рівненський клуб посідає 7-ме місце у турнірній таблиці УПЛ з 35 очками. Відстань команди до четвертого місця, яке дає право виступати в єврокубках складає 7 очок.

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