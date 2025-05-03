Хавбек Динамо Микола Михайленко прокоментував перемогу над Інгульцем (4:0) у 27 турі УПЛ – ексклюзивно для "Футбол 24".

– У першому таймі Динамо не одразу навʼязало свій футбол. Що заважало реалізувати моменти на старті?

– Я б не сказав, що нам щось не вдавалося. Ми нагнітали, мали багато хороших моментів. Просто десь поспішали, дуже хотіли забити, тому не завжди вдавалося доводити до завершення.

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– Наскільки перший гол змінив хід гри психологічно?

– Як тільки забили перший, то усе стало простіше. Знаєте, коли відкриваєш рахунок – відкривається й друге дихання. Потім забили другий, ще вдалося додати, а водночас багато і не реалізували.

– Перші два голи після стандартів – це була награна комбінація, чи просто вдало склалося?

– Ми працюємо над стандартами, але нічого конкретно не було заготовлено. Просто вдалося добре зіграти в тих моментах – і спрацювало.

– Команда сильно додала на старті другого тайму. Ви це планували заздалегідь, чи зіграли по ситуації?

– Ми ще в роздягальні домовлялися, що будемо одразу нагнітати. Вважаю, що нам це вдалося. Ми створили багато моментів і головне – не дали супернику навіть подумати про атаку чи можливість відігратися.

– Розкажіть про свій гол. Наскільки швидко прийняли рішення бити саме так?

– Було одне рішення. Тимчик видав хорошу передачу під удар, і я вже заздалегідь знав, що буду бити. Вдарив, як вийшло – на щастя, забив.

– Чемпіонська інтрига ще жива. Наскільки важко тримати фокус на кожному наступному матчі, не думаючи про турнірне становище?

– Ми не загадуємо наперед. Йдемо від гри до гри. Для нас кожна наступна – найважливіша, незалежно від того, хто суперник.

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