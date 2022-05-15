Як відомо, головними складовими нового дизайну форми є напис United for Ukraine та шеврон із графікою платформи U24. Окрім того, екіпірування отримало два оригінальні елементи. Перший – це унікальне зображення мапи України з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нашу державу у війні проти російських окупантів. Другий – номери гравців, зображені у вигляді назв українських населених пунктів.

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Унікальна форма дуже сподобалась співробітникам Посольства Сполучених Штатів Америки в Києві. Представники амбасади вже традиційно сфотографувались у футболках національної команди, чим похизувались у своїх соцмережах. Не забули наші союзники і про Росію, нагадавши про її нинішнє місце у світовому футболі.

"Збірна України з футболу розробила ще одну дивовижну форму з прапорами країн, що вболівають за Україну, та героїчними українськими містами. На жаль, Росія не зможе побачити її в дії. Великі вітання голові Української асоціації футболу Андрію Павелку! Слава Україні!" – йдеться у повідомлення прес-служби.

Нагадаємо, частину футболок буде передано кожному з населених пунктів, які згадані на формі, для місцевих музеїв. Іншу частину лімітованої партії буде виставлено на аукціон, а зібрані кошти – передано платформі United24 на відновлення України.

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