Четвер – день другорядних єврокубків. Попри стадію чвертьфіналу, в турнірах небагато по-справжньому топових протистоянь. Якщо у попередні роки на цій стадії ЛЄ можна було побачити матчі рівня Ліги чемпіонів, то зараз такого немає. Просто хороші поєдинки, саме для Ліги Європи.

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Однак одна гра несподівано отримала масу уваги. Постаралися футболісти, які влаштували словесний батл через пресу. Йдеться про голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана та колишнього гравця манкуніанців Неманью Матіча, який зараз захищає кольори Ліона.

Усе почалося з коментаря камерунця, який, мабуть, і не очікував на подальшу реакцію. За кілька днів до зустрічі з французами Онана сказав: "Ліон – дуже хороша команда. Ми знаємо деяких із їхніх гравців, але я не думаю, що нам потрібно фокусуватися на них. Йдеться, швидше, про нас, про те, що ми збираємося зробити. Я думаю, ми кращі за них. Нам просто треба показати хто ми. Звичайно, це буде нелегко, але я думаю, що МЮ набагато кращий, ніж Ліон".

Звісно, такий випад не залишився без уваги журналістів. На передматчевій пресконференції про це запитали Неманью Матіча. Серб точно стежить за своєю колишньою командою, бо знав куди можна вколоти. "Я поважаю всіх, але коли ти – один із найгірших воротарів в історії Манчестер Юнайтед, треба бути обережнішим з тим, про що говориш. Слід обережніше вибирати слова. Якби це сказав ван дер Сар, Шмейхель або Де Хеа — без проблем… але Онана? Він один із найгірших", – зауважив Матіч.

Я поважаю всіх, але коли ти – один із найгірших воротарів в історії Манчестер Юнайтед, треба бути обережнішим з тим, про що говориш

Камерунець, звісно, не змовчав: "Я ніколи не виявив би неповагу до іншого клубу. Ми знаємо, що на нас чекає складна гра з сильним суперником. Ми зосереджені на підготовці до гри, яка змусить наших уболівальників пишатися. Принаймні, я завойовував трофеї з найбільшим клубом світу. Деякі не можуть сказати те саме".

Легко зчитується натяк Онана, адже Матіч за п'ять сезонів у складі Манчестер Юнайтед справді не виграв нічого. Водночас нинішній голкіпер МЮ торік здобув Кубок Англії. Але це все, чим може похизуватися Андре. Водночас серб в Англії зібрав колекцію з п'яти трофеїв (тричі виграв АПЛ), коли виступав за Челсі.

Що казати, коли навіть британські журналісти не підтримали гравця, який зараз виступає в їхньому чемпіонаті. Зокрема, Sky Sports вирішив виміряти цифрами, наскільки варто вірити словам Матіча. Поверхневий аналіз доводить, що Онана справді один з найгірших воротарів, які грали за Манчестер Юнайтед.

Камерунця порівняли з відомим голкіперами, які раніше захищали ворота манкуніанців. Критеріями стали відсоток "сухих" матчів, пропущені голи в середньому за матч, кількість хвилин на пропущений гол, відсоток перемог. За всіма параметрами Онана програє. Також Андре – один із найгірших за відсотком відбитих ударів за останні двадцять років. Тут нижчий показник тільки в Андерса Ліндегора, який навіть не був основним в МЮ.

Вочевидь, цим імпровізованим дослідженням Sky Sports хотів нам казати, що заява Матіча про Онана як одного з найгірших воротарів в історії Манчестер Юнайтед – це не якісь образи чи кепкування, а статистичний факт.

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