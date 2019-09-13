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Послідовник Суареса – в Англії футболіст отримав тривалу дискваліфікацію за укус суперника

17:52 103 Читать на русском
Послідовник Суареса – в Англії футболіст отримав тривалу дискваліфікацію за укус суперника
Райан Інніс / Irish Mirror

Гравець Крістал Пелас вирішив взяти поганий приклад із зіркового нападника Барселони та збірної Уругваю.

Захисник Райан Інніс отримав дискваліфікацію на п'ять матчів за укус суперника, інформує Sky Sports.

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24-річний гравець належить Крістал Пелас, але наразі захищає кольори Ньюпорт Каунті на правах оренди. У матчі за трофей Англійської футбольної ліги проти молодіжної команди Вест Хема він відзначився абсурдним вчинком – вкусив одного зі своїх суперників, за що відразу ж отримав червону картку.

Спочатку Іннісу виписали три матчі дискваліфікації, однак після повторного розгляду додали ще два. До слова, Ньюпорт Каунті зазнав домашньої поразки з хокейним рахунком 4:5. Футбольна Англія не вперше шокована подібними вибриками гравців – зірковий уругваєць Луїс Суарес в часи виступів за Ліверпуль отримував дискваліфікацію за укус Браніслава Івановіча.

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Англія футбольні курйози Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті Крістал Пелас Крістал Пелас
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