Послідовник Суареса – в Англії футболіст отримав тривалу дискваліфікацію за укус суперника

Гравець Крістал Пелас вирішив взяти поганий приклад із зіркового нападника Барселони та збірної Уругваю.

Захисник Райан Інніс отримав дискваліфікацію на п'ять матчів за укус суперника, інформує Sky Sports.

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24-річний гравець належить Крістал Пелас, але наразі захищає кольори Ньюпорт Каунті на правах оренди. У матчі за трофей Англійської футбольної ліги проти молодіжної команди Вест Хема він відзначився абсурдним вчинком – вкусив одного зі своїх суперників, за що відразу ж отримав червону картку.

Спочатку Іннісу виписали три матчі дискваліфікації, однак після повторного розгляду додали ще два. До слова, Ньюпорт Каунті зазнав домашньої поразки з хокейним рахунком 4:5. Футбольна Англія не вперше шокована подібними вибриками гравців – зірковий уругваєць Луїс Суарес в часи виступів за Ліверпуль отримував дискваліфікацію за укус Браніслава Івановіча.

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