Пошуки тіла пілота затонулого літака Сали відновляться наступного тижня

Пілот затонулого літака Дейв Ібботсон досі не знайдений.

Наступного тижня відновляться пошуки пілота Дейва Ібботсона, який керував літаком Еміліано Сали, повідомляє BBC.

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Сім'я Ібботсона зібрала понад 275 тисяч євро на продовження пошуків тіла пілота.

Раніше рятувальниками були знайдені уламки літака на дні Ла-Маншу, а також тіло нападника Кардіффа Еміліано Сали. Пілот досі вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів.

Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – футболіст знайденим мертвим і похований, тіло пілота не знайшли