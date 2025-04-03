"Камбалоподібний мʼяз – це широкий плоский мʼяз, який нагадує рибку камбалу і розташований під великим литковим мʼязом. Кріпиться до малогомілкової кістки з одного боку і закінчується ахілловим сухожиллям з іншого. Це дуже прикра травма, адже камбала, як і литковий мʼяз, потребують значного часу на відновлення, адже вони доволі сильні, але малі в обʼємі, тому складно знаходити ресурси для загоєння.

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Якщо масивні мʼязи стегна можуть заживати за 2-3 тижні, то з мʼязами в ділянці гомілки ці терміни зміщуються до 4-6 тижнів, як мінімум. Будемо сподіватися, що там нічого надто серйозного та Андрій зможе повернутися до закінчення сезону", – заявив Дмитро Бабелюк в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що серед голкіперів Реала травмований не лише Лунін, але й Тібо Куртуа. Тому в матчі проти Валенсії 5 квітня у воротах "вершкових" може дебютувати 19-річний Фран Гонсалес.

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