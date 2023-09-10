"Англійці контролювали м'яч в центрі поля, пішла передача за спину, захисник не встиг, на жаль, тому Вокер виходив віч-на-віч. Я намагався по м'ячу реагувати, але не пощастило.

Україна – Англія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Момент Сака... Ми намагалися, щоб наша оборона тримала англійців перед собою, тому... Перш за все, я ж теж готуюсь до матчів, дивлюся як діють нападники, тому більшість м'ячів, які він забивав, він забивав у дальній кут. Трішки був готовий до цього, але пощастило, що відбив у поперечину. Там гравці найвищого гатунку, тому дуже сильно передбачати не доводиться, бо вони індивідуально сильні, просто пощастило у тому моменті, що я зміг дістати м'яч.

До матчу з Італією дуже мало, два дні. Будемо намагатися грати з такою ж самою самовіддачею", – сказав Бущан у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, збірна України у Вроцлаві розписала бойову нічию з Англією (1:1) і закріпилась на другій сходинці групи С (7 очок). Головний конкурент "синьо-жовтих" – Італія – напередодні не втримала перемогу над Північною Македонією (1:1) і має у своєму активі 4 очки та гру в запасі.

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