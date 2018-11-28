"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у Львові

"Футбол 24" обговорює матч 5-го туру Ліги чемпіонів Хоффенхайм – Шахтар (2:3) із екс-хавбеком Дніпра, Чорноморця і запорізького Металурга Валентином Полтавцем.

– Як вважаєте, Шахтар вчора провів свій найкращий матч у цьому сезоні?

– У Лізі чемпіонів – так. Хоча після того, як на 15-ій хвилині повели 2:0, дуже швидко пропустили у відповідь. Тиск Хоффенхайма був відчутним, а невпевнені дії оборони призвели до нічиєї у першому таймі.

Хоффенхайм – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Я очікував, що перерва піде на користь Шахтарю. Фонсеці належало заспокоїти хлопців, адже було помітно, що в останні шість хвилин при рахунку 2:2 наша команда розгубилася. Як бачимо, тренер знайшов потрібні слова – Шахтар провів другий тайм дуже впевнено, створивши багато нагод для третього взяття воріт. Потрібно було забивати раніше, щоб уболівальники не нервували (Усміхається).

– Чи проводили ви паралелі із поєдинком другого туру проти Ліона, коли "гірники" також втратили перевагу у 2 м’ячі?

– З Ліоном я б проводив паралель лише по рахунку. Французи зрівняли рахунок під завісу матчу, у "гірників" не залишалося багато часу на результативну відповідь. Тут ми пропустили "своє" ще до перерви, тож тренер мав можливість у роздягальні внести серйозні корективи. Нам пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-ій хвилині.

– Вилучення Шалая – ключовий епізод драматичного матчу?

– Німці грали жорстко, але суддя до певного моменту не карав "гірчичниками" за ці фоли. Шалай був першим, хто отримав попередження. Але він – форвард. Напевно, не очікував, що пішовши в агресивний відбір, нарветься на ще одну "жовту".

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У Шахтаря – дуже швидка атака, у Хоффенхайма – важкий захист. Мінус один гравець суперника – це додаткова вільна зона для "гірників". Німці опинилися у надзвичайно плачевній ситуації, що й призвело, зрештою, до переможного гола Тайсона.

– Хто став головним героєм Шахтаря? Тайсон, який оформив дубль, чи все ж таки Ісмаїлі, у якого здоров'я – вагон, і він навіть на останніх хвилинах здійснював кавалерійські забіги?

– Свого часу я виступав проти правого захисника "гірників" – Даріо Срни. Він був головним "мотором" команди. Зараз такий "мотор" з’явився на лівому фланзі. І якби донеччани мали два рівноцінні фланги, я переконаний: завдання виходу у плей-офф Ліги чемпіонів вони б вирішили значно раніше.

Ісмаїлі зіграв на своєму звичному високому рівні, тому мені хочеться відзначити, насамперед, Тайсона. Він нещодавно повернувся із лазарету, але забив два голи у такому важливому матчі. Честь йому і хвала за це! Тайсон довів, що недаремно носить капітанську пов'язку Шахтаря.

– А тепер – про негатив. Шахтар вже повторив у Лізі чемпіонів свій антирекорд за кількістю пропущених голів. Чи варто терміново, під час зимового трансферного вікна, підсилювати оборону?

– Ніхто не стане відмовлятися від якісних захисників. Шахтар грає в яскравий атакувальний футбол, тож оборона відходить на другий план. У чемпіонаті Україні їм це сходить з рук. У Лізі чемпіонів таких помилок не пробачають. Але якщо Шахтар пропускатиме два, проте забиватиме три, це подобатиметься вболівальникам. Щоправда – не тренеру.

– Перемога над Ліоном виведе Шахтар у плей-офф Ліги чемпіонів. Шанси?

– Краєм ока бачив вчорашню гру Ліона із Ман Сіті. Суперник – інший, але грати можна з усіма. Сподіваюся, у Харкові збереться повний стадіон, який пожене команду вперед. Думаю, Шахтар успішно вирішить усі питання і потішить Україну у цей складний час.

– Ви вірите, що УЄФА дозволить провести цей матч у Харкові?

– Якщо не Харків, тоді – Львів. Але, як ми пам'ятаємо, Шахтар висловлював незадоволення тамтешньою публікою. Можливо, зіграють на Олімпійському, але там інша проблема – в останньому турі Ліги Європи Динамо прийматиме Яблонец. Зрештою, не бачу великої біди у перенесенні поєдинку із Харкова – Шахтар вже чотири роки виступає не вдома.

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