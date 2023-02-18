Поточний сезон для Ліверпуля виглядає, м'яко кажучи, провальним. Чи не єдиний шанс на путівку в єврокубки у наступному сезоні – перемога у Лізі чемпіонів, і команда Клоппа мусить кинути всі сили на досягнення цієї мети.

У сезоні 2022/23 підопічні Юргена Клоппа демонструють далеко не той футбол, який ми звикли від них бачити. Аліссон дуже часто змушений виймати м'яч з власних воріт, а кількість реалізованих моментів перестала корелювати зі створеними можливостями поблизу володінь суперника.

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Поточна 9 сходинка у таблиці АПЛ практично унеможливлює кваліфікацію команди у єврокубки в наступному сезоні, хіба що мерсисайдці видадуть божевільну переможну серію. Вихід лише один – перемога в ЛЧ, і Клопп, скоріш за все, будете ставити ставку на таку можливість.

"Енфілд" може вирішити усе

Арсен Венгер колись казав: "Ліверпуль може бути не надто успішним у чемпіонаті, але єврокубків це не стосується. У стикових матчах на "Енфілді" майже ніхто не має шансів, і цей фактор часто стає вирішальним. "Енфілд" – це стадіон, на якому Ліверпуль здатен на все".

Дійсно, яким би проблемним не був Ліверпуль, але у домашніх стінах ця команда може творити неймовірні дива. Декласація Барселони – дивовижний спогад, який досі гріє прихильників мерсисайдців. Можливо, зараз Ліверпуль не перебуває у найкращій формі, але звуки "You'll never walk alone" – це магія, яка може надати хлопцям Клоппа потрібний імпульс навіть у найскладніший момент.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.



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Недооцінка може стати перевагою

Мадридський Реал, який нещодавно став найкращою командою світу та бореться за всі титули на внутрішній арені, виглядає беззаперечним фаворитом. Не на користь Ліверпуля й історія очних протистоянь – два програні фінали ЛЧ залишаються свіжим та болючим спогадом.

Зараз все говорить про перевагу Реала, і "вершкові" можуть банально недооцінити суперника. Фінал Клубного чемпіонату світу показав, що захист королівського клубу теж не може похизуватися надійністю, чим Ліверпуль здатен скористатися. У Лізі чемпіонів команди часто демонструють пік своїх можливостей, тому позиція аутсайдера може бути для мерсисайдців навіть виграшною.

Ліверпуль вже був у схожій ситуації

У сезоні 2004/05 команда Рафаеля Бенітеса спромоглася лише на 5 місце в АПЛ, й то завдяки кращій різниці голів аніж у Болтона. Фінал у Стамбулі з яскравим Міланом теж почався з тотального провалу – 0:3 після першого тайму.

Але Ліверпуль ніколи не можна "ховати", поки не пролунає фінальний свисток. "Стамбульське диво" стало однією з найбільш знакових подій в історії футболу, і немає абсолютно жодних гарантій, що зараз цей клуб не готує ще один сюрприз.