У четвер, 20 червня, відбувся матч другого туру групового етапу Євро-2024 між збірними Словенії та Сербії (1:1). Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

Словенія віддала Сербії м'яч і почала ловити суперника на контратаках. У першому таймі підопічні Матяжа Кека перевіряли на міцність воротаря Райковіча та каркас його воріт, а після перерви забили. Як і в матчі першого туру з Данією, результативну атаку завершив ще один фланговий захисник – Жан Карнічник.

Сербія на останніх секундах врятувала нічию зі Словенією – Вербіч і Ко не змогли очолити групу

Серби кинулися відіграватися – Драган Стойковіч навіть зняв з гри Душана Влаховіча. Форвард Мілана Лука Йовіч, який вийшов замість нього, замкнув на 90+6-й хвилині навіс Іліча з кутового й у такий спосіб врятував не тільки свою команду від поразки, а й воротаря Мілінковіча-Савіча від другого пропущеного м'яча. Голкіпер Торіно кинув свої ворота і прибіг у чужий штрафний на розіграш цього стандарту.