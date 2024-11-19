Ліга націй, група А1, 6-й тур

Хорватія – Португалія – 1:1

Голи: Гвардіол, 65 – Фелікс, 33

Шотландія сенсаційно вибила Польщу з еліти Ліги націй, Хорватія врятувала нічию з Португалією і вийшла у чвертьфінал

Хорватія у разі поразки ризикувала опуститись на третю сходинку і боротись за виживання в еліті Ліги націй. Натомість Португалія вирішила всі свої завдання достроково і грала експериментальним складом. Попри це саме піренейці першими вийшли вперед, тримаючи суперника у напрузі весь тайм.

Лише по перерві хорвати отямились і, зважаючи на результат паралельної зустрічі між Польщею та Шотландією, кинулись відігруватись. Перший гол Гвардіола був скасований через офсайд, а от до другого претензій не було. Господарі мали шанс вирвати перемогу, але обмежились нічиєю, яка вивела їх у чвертьфінал Ліги націй.