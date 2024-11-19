Порятунок Хорватії у відеоогляді матчу Ліги націй з Португалією
У поєдинку 6-го туру Ліги націй хорвати розписали нічию з португальцями (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Ліга націй, група А1, 6-й тур
Хорватія – Португалія – 1:1
Голи: Гвардіол, 65 – Фелікс, 33
Шотландія сенсаційно вибила Польщу з еліти Ліги націй, Хорватія врятувала нічию з Португалією і вийшла у чвертьфінал
Хорватія у разі поразки ризикувала опуститись на третю сходинку і боротись за виживання в еліті Ліги націй. Натомість Португалія вирішила всі свої завдання достроково і грала експериментальним складом. Попри це саме піренейці першими вийшли вперед, тримаючи суперника у напрузі весь тайм.
Лише по перерві хорвати отямились і, зважаючи на результат паралельної зустрічі між Польщею та Шотландією, кинулись відігруватись. Перший гол Гвардіола був скасований через офсайд, а от до другого претензій не було. Господарі мали шанс вирвати перемогу, але обмежились нічиєю, яка вивела їх у чвертьфінал Ліги націй.