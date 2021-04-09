Арсенал не зміг втримати перемогу над Славією в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Славія на "Футбол 24".

Перша половина була за Арсеналом, який створив три гострі нагоди біля воріт чехів, проте забити не вдалось. По перерві "канонірам" відверто не щастило – Вілліан та Ляказетт поцілили у каркас воріт, але забити все ж вдалось зусиллями Пепе. Втримати переможний рахунок не вдалось – Голеш у компенсований час забив після подачі з кутового.

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Таким чином, Арсенал погіршив свої шанси до півфіналу Ліги Європи, проте матиме ще матч-відповідь у Чехії, який відбудеться 15 квітня, початок о 22:00.