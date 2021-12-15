"Ми дякуємо гравцеві за зусилля та відданість, які він проявив під час перебування у нашому клубі, і щиро бажаємо йому професійного та особистого успіху", – йдеться у повідомленні прес-служби Марітіму.

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До слова, Фаїк Болкіах за період свого перебування у Марітіму жодного разу не з’явився на полі у складі основної команди. Хавбек відомий, насамперед, тим, що є одним зі спадкоємців султана Брунею Хассанала Балкіаха, статки якого оцінюються у 16 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що футбольну кар’єру Фаїк починав в академії Саутгемптона, після чого деякий час провів у молодіжних командах Арсенала та Челсі. Перший професіональний контракт гравець отримав від Лестера.

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