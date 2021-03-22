Форвард "россонері" пропустить груповий етап Євро-2021 серед молодіжних збірних, повідомляє Proxima Jornada.

Роналду "прихистить" збірну Португалії перед першим матчем відбору ЧС-2022 – піренейці не можуть грати вдома

Леау зазнав ушкодження у матчі 28-го туру Серії А проти Фіорентини (3:2). М'язова травма не дозволила йому полетіти до табору збірної Португалії U-21. Команда Руя Жорже розпочала підготовку до поєдинків проти ровесників із Хорватії, Англії та Швейцарії у групі D чемпіонату Європи. Ці матчі відбудуться 25-31 березня у Словенії. Натомість плей-офф Євро-2021 зіграють у травні-червні.

До слова, в нинішньому сезоні Рафаель Леау провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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