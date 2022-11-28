Португалія – Уругвай: стартові склади та онлайн-трансляція матчу
Португалія зіграє проти Уругваю в рамках 2-го туру групового етапу на ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".
Матч Португалія – Уругвай стартує о 21:00. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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У стартових складах відзначимо мінімальні перестановки в Уругваю (Касерес очікувано залишився в запасі) та концептуальні зміни в Португалії. Фернанду Сантуш серйозно переформатував оборонний блок. Зокрема, з'явився Пепе. Схоже, з Ганою досвідченого лідера просто вирішили поберегти.
Португалія: Кошта – Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш – Карвалью, Бернарду, Невеш, Фернандеш – Феліш, Роналду
Уругвай: Рочет – Хіменес, Годін, Коатес, Олівейра – Бентанкур, Вальверде, Весіно – Варела, Кавані, Нуньєс