toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Португалія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

21:45 8131 Читать на русском
Португалія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
Португалія – Україна 22 березня 2019: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Португалія приймає Україну в 1-му турі відбору на Чемпіонат Європи-2020. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24"

 

Матч, як і онлайн-трансляція Португалія – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45. Гру транслюють канали "Україна" та "Футбол 1". Роналду після 9-місячної паузи повертається до складу своєї національної команди, яка захищатиме титул чинних чемпіонів Європи. Обидві збірні виграли свої групи Ліги націй. Португалія вийшла у фінал елітної групи. Україна, якщо не зможе посісти 1-2 місця у відборі, зможе позмагатись за вихід на Євро-2020 через фінал другого дивізіону.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

Португалія: Патрісіу – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Карвалью, Невеш, Моутінью – Бернарду Сілва, Андре Сілва, Роналду (к)

Україна: Пятов (к) – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський – Марлос, Зінченко, Коноплянка – Яремчук

Запасні: Бойко, Бутко, Соболь, Бурда, Шапаренко, Артем Кравець, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Мораес, Безус, Лунін

Португалія - Україна 22 березня 2019, склади, дивитись трансляцію

Португалія – Україна: стартові склади на матч відбору Євро-2020

Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Португалія - Україна Португалія Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
0
хв
Грузія
16:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук