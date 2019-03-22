Португалія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Португалія приймає Україну в 1-му турі відбору на Чемпіонат Європи-2020. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Португалія – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45. Гру транслюють канали "Україна" та "Футбол 1". Роналду після 9-місячної паузи повертається до складу своєї національної команди, яка захищатиме титул чинних чемпіонів Європи. Обидві збірні виграли свої групи Ліги націй. Португалія вийшла у фінал елітної групи. Україна, якщо не зможе посісти 1-2 місця у відборі, зможе позмагатись за вихід на Євро-2020 через фінал другого дивізіону.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

Португалія: Патрісіу – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Карвалью, Невеш, Моутінью – Бернарду Сілва, Андре Сілва, Роналду (к)

Україна: Пятов (к) – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський – Марлос, Зінченко, Коноплянка – Яремчук

Запасні: Бойко, Бутко, Соболь, Бурда, Шапаренко, Артем Кравець, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Мораес, Безус, Лунін

Португалія – Україна: стартові склади на матч відбору Євро-2020