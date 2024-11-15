Молодіжні збірні Португалії та України зустрічаються в товариському матчі. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Португалія U-21 – Україна U-21 відбудеться у п'ятницю, 15 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:30. Це перший товариський матч молодіжки "синьо-жовтих", попереду ще зустріч з Італією.

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Де дивитися Португалія U-21 – Україна U-21? Гру в прямому ефірі покаже YouTube-канал УАФ. Трансляцію можна дивитися прямо в цій новині – просто прогорніть сторінку трохи нижче.

Стартовий склад збірної України: Єрмаков – Гусєв, Козік, Батагов, Роман – Мельиченко, Яцик – Велетень, Царенко, Брагару – Горбач.