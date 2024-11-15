Товариський матч

Португалія U-21 – Україна U-21 – 3:3

Голи: Родрігеш, 17, Фернандеш, 38, Батагов, 44 (авт) – Батагов, 4 (п), 86, Хлань, 55 (п)

Збірна України U-21 оголосила заявку на матчі проти Італії та Португалії – жодного гравця Шахтаря

Зустріч команд, які вже потроху починають готуватися до фінальної частини Євро-2025. Ні Португалія, ні Україна не змогла пройти кваліфікацію без поразок. Однак піренейці свою групу виграли, а "синьо-жовті" через дві поразки наприкінці фінішували позаду Англії.

Нині почали дуже сміливо та активно. Господарі контролювали гру, а наші хлопці небезпечно вилітали в контратаки. Одна з них вже на 4 хвилині призвела для пенальті – Царенко підставився під фол Ессугу. З 11 метрів пішов бити Батагов, виконавши бездоганно. Арсеній, до речі, взагалі без ігрової практики – досі навіть не дебютував за Трабзонспор.

Слідом українці могли подвоювати зі штрафного, знову Яцик в центрі уваги. Далі ж на авансцену вийшли наші оборонці. На жаль, через помилки. Старт дав голкіпер, але Єрмаков зумів врятувати після того, як сам віддав пас супернику. А коли партнери забули на дальній стійці Родрігеша, Георгій нічого зробити не міг.

Коли рахунок став рівним, гра потроху заспокоїлася. Можемо лишень відзначити момент Царенка, з чиїм ударом впорався голкіпер. Втім, перед перервою Португалія увімкнулася вдруге, до чого "синьо-жовті" були неготовими. Є претензії до Батагова, який спочатку поганим пасом створив передумови для гола Фернандеша, а згодом взагалі самостійно відправив м'яч у власні ворота. Також не ігноруємо провал лівого флангу, де грав Віталій Роман.

На другий тайм гравець Руха вже не вийшов. Навряд чи це санкції, бо Унаї Мельгоса зробив відразу шість замін. Одна з них спрацювала. Максим Хлань на 55 хвилині заробив пенальті. Слід визнати, дуже-дуже сумнівний. Але на грі VAR не працював, тож хавбек зміг пробити з 11 метрів, без проблем впоравшись із цим завданням.

Через 20 хвилин виникла пожежа біля наших воріт. Тамаш відіграв Єрмакова, але з дуже гострого кута не зміг переправити м'яч у сітку. Португалія точно шкодуватиме за цим шансом, бо на 86 хвилині Батагов зрівняв, забивши після кутового.

У компенсований час Україна взагалі могла вирвати перемогу зусиллями В'юнника. Богдан розібрався з кількома опонентами, але сил на акцентований удар вже не залишилося. Фінальний свисток застав "синьо-жовтих" в атаці – нічия, якій Португалія буде не рада.