Португалія – Швейцарія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Збірна Португалії зіграє проти національної команди Швейцарії у рамках 1/2 фіналу Ліги націй УЄФА. Анонс та прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Португалія – Швейцарія

5 червня, 21:45. Порту, Драгау

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Португалія – Швейцарія: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Збірна Португалії вперше після домашнього Євро-2004 має нагоду здобути вагомий трофей у рідних стінах. Цьогоріч піренейська країна приймає "фінал чотирьох" дебютної Ліги націй, а хлопці Фернанду Сантуша після переможного континентального форуму-2016 хочуть підтвердити свій топ-статус у Європі. Із суперником португальцям пощастило. Усе ж, Швейцарія виглядає бажанішим опонентом, ніж команда Нідерландів на чолі з ван Дейком, Депаєм і цілою ватагою талантів Аякса чи англійська збірна, де Гарет Саутгейт має свій розсип обдарованої молоді.

Португалія оголосила заявку на "фінал чотирьох" Ліги націй – Роналду в списку

Окрім домашніх трибун, є у збірної Португалії ще один козир. Після нетривалої паузи до національної команди повернувся один із двох інопланетних гравців сьогодення – Кріштіану Роналду. Він вже відіграв 2 матчі в кваліфікації до Євро-2020, але поєдинок зі швейцарцями буде першим для нього в рамках Ліги націй. Новий турнір від УЄФА, однак, може стати доброю підмогою для Рона в покращенні шансів на особисті призи за підсумками року. Португальський форвард провів неодзначний сезон у Ювентусі (став лише 4-м у суперечці бомбардирів Серії А, віддав пальму першості Мессі в Лізі чемпіонів і не приніс туринцям довгоочікуваний євротрофей), тому значно погіршив власні шанси на "Золотий м'яч". Та тріумф у домашній Лізі націй може повернути Роналду до кола претендентів на нагороду від France Football.

Зате яскраво грали в сезоні 2018/19 інші португальці. Зокрема, Руй Патрісіу, Невеш, Моутінью і Жота стали співавторами справжнього дива разом із Вулверхемптоном в АПЛ, а Бернарду Сілва був ледь не першою скрипкою ансамблю Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, що здобув відразу три трофеї. Ще одне відкриття сезону – Жоау Феліш. За 19-річного вінгера Бенфіки європейські топ-клуби вже готові платити божевільні суми, а фанати збірної очікують на його вихід у старті проти швейцарців. Щоправда, консерватор Сантуш, найімовірніше, зробить ставку на перевірених бійців, і в атаці місце поруч із Роналду займуть Бернарду та досвідчений Дієго Соуза.

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Натомість збірній Швейцарії бракує стабільності, щоб почуватися впевнено перед "фіналом чотирьох". Підопічні Владіміра Петковіча героїчно здобули путівку в плей-офф Ліги націй, влаштувавши неймовірний камбек у поєдинку з бельгійцями (5:2 після 0:2 в ході матчу). А от наприкінці березня швейцарці примудрилися втратити перемогу над командою Данією у відборі до Євро, хоча до 84-ї хвилини вели з рахунком 3:0. Талантів тут теж не бракує, але назвати збірну Швейцарії загартованою великими битвами язик не повернеться.

Кадрова ситуація

Не зіграють: Данілу Перейра (дискваліфікація) – Емболо

Орієнтовні склади команд

Португалія: Руй Патрісіу – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Карвалью, Піцці, Невеш – Бернарду Сілва, Соуза, Роналду

Швейцарія: Зоммер – Мбабу, Шер, Аканджі, Родрігес – Граніт Джака, Закарія – Фернандеш, Цубер, Шакірі – Сеферовіч

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Португальська збірна є безумовним фаворитом протистояння. На користь "команди вибраних" і рідні стіни, і гучні імена в складі, і досвід. Чинні чемпіони Європи зобов'язані впевнено долати швейцарський бар'єр, аби підтвердити власні амбіції виграти трофей Ліги націй. Швейцарцям же, вочевидь, доведеться багато терпіти, віддати чимало сил і сподіватися на посмішку фортуни в атакувальній фазі. Схоже, лише збіг усіх цих факторів може допомогти гостям створити диво на Драгау.

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