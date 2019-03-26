Португалія – Сербія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірні Португалії та Сербії не змогли виявити сильнішого (1:1) у матчі 2 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Сербія.

Збірні Португалії та Сербії розійшлись нічиєю. Португальці з перших хвилин пішли в атаку і серби почали використовувати контрнаступи і заробили пенальті, Патрісіу збив Гачіновіча. Тадіч реалізував 11-метровий і Португалія більшими силами пішла в атаку, однак на 30-й хвилині зазнав пошкодження лідер атак португальців – Кріштіану Роналду.

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Рахунок вдалось зрівняти перед перервою, Данілу пройшов з центру поля до штрафного і пробив, м'яч від поперечки залетів у ворота. Другий тайм нагадував матч України проти Португалії, адже серби майже весь час захищались. До того ж, у ворота Дмітровіча можна було призначити одразу два пенальті, але Марчіняк цього не зробив і команди розійшлись миром.