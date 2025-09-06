Збірна Португалії у рамках відбору на ЧС-2026 перемогла Вірменію (5:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Топові збірні на вересневому зборі не залишають надій на сенсації. У Єревані вірмени відкривали кваліфікацію до ЧС-2026, приймаючи Португалію – і нічого хорошого з цього не вийшло. Перший свій удар у площину господарі провели аж на 63-й хвилині, після п'ятого пропущеного гола.

"Селесао" оформили розгром ще до перерви. Рахунок було відкрито на 10-й хвилині, коли Канселу двічі хитнув Тікнізяна й подав на лінію воротарського. Феліш замкнув головою – 0:1!

На 21-й хвилині вірменська публіка стала свідком 941-го гола Роналду. Кріштіану прибіг на лінію воротарського, куди виконував крос Нету. Ударом у дотик КР7 подвоїв перевагу португальців. 0:2!

На 32-й Кріш міг оформити дубль, увірвавшись на правий край штрафного та завдавши потужного удару. Авагян парирував, але Феліш підібрав м'яч на лівому куті воротарського. Жоау спробував скинути на Невеша, однак йому не дали пробити – зате стався відскок на Канселу. Фулбек "селесао" могутнім пострілом прошив голкіпера. 0:3!

Через хвилину після перерви прилетів четвертий гол. Роналду таки забив свій 942-й м'яч, підхопивши відскок і вгативши з лету метрів з 24-х – без шансів для Авагяна. 0:4! Ще через дві хвилини Кріш замикав навіс з кутового (трохи неточно), а Феліш при спробі підрізати простріл влучив у штангу.

This angle of Cristiano Ronaldo’s goal is incredible.



pic.twitter.com/8EDqVqc9DO — TC (@totalcristiano) September 6, 2025

Зрештою, на 62-й хвилині Феліш добив підопічних Єгіше Мелікяна (відомого за роботою в УПЛ). Жоау отримав закидання від свіжого Рамуша й невдало обробив м'яч у карному майданчику, але вийшло саме так, як треба. Сфера відскочила й залетіла у сітку, промайнувши між голкіпером і захисниками.

Цей гол став останнім, хоча в останні півгодини "селесао" давали грати. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу збірної Португалії. Шикарний старт кваліфікації.

